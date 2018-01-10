FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Market News
January 10, 2018 / 2:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-The Stars Group Appoints Observer To Board Of Directors

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Stars Group Inc:

* THE STARS GROUP APPOINTS OBSERVER TO BOARD OF DIRECTORS AND ANNOUNCES AGREEMENT WITH MR. TANG HAO

* STARS GROUP INC - ‍ MELVIN YANMIN ZHANG HAS BEEN APPOINTED AS AN OBSERVER MEMBER OF BOARD AS A NOMINEE OF TAO EFFECTIVE IMMEDIATELY​

* STARS GROUP INC - ‍PURSUANT TO AGREEMENT, HAO WILL CONTINUE TO HOLD RIGHT TO NOMINATE A DIRECTOR TO BOARD, SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS

* STARS GROUP INC - ‍ AGREEMENT ALSO PROVIDES FOR CERTAIN STANDSTILL RESTRICTIONS THAT WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL JANUARY 1, 2019​

* STARS GROUP - ‍ZHANG WILL SERVE AS OBSERVER UNTIL APPROVALS FROM SOME OF CO‘S GAMING REGULATORY AUTHORITIES, AT WHICH POINT HE WILL JOIN BOARD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.