FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 26, 2018 / 5:21 PM / in an hour

BRIEF-Theranexus FY Net Loss Widens To 2.1 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - THERANEXUS SA:

* FY OPERATING LOSS EUR 2.7 MILLION VERSUS EUR 2.1 MILLION YEAR AGO

* FY NET LOSS EUR 2.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 1.6 MILLION YEAR AGO

* END-DEC CASH AND CASH EQUIVALENTS EUR 18.2 MILLION

* WE ARE ACCELERATING OUR CLINICAL DEVELOPMENTS IN 2018, WITH IMPORTANT FIRST MILESTONES - CEO

* 2018 MILESTONES: OBTAINING APPROVALS FOR PHASE 2 CLINICAL TRIALS FOR THN102 IN PARKINSON’S DISEASE IN A FIRST EUROPEAN COUNTRY AND IN UNITED STATES - CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.