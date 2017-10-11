BRIEF-Theranexus launches IPO on Euronext Growth‍​

Oct 11 (Reuters) - THERANEXUS SAS IPO-TNEX.PA:
* UNDERWRITING COMMITMENTS OF UP TO EUR 10.9 MILLION FROM HISTORICAL SHAREHOLDERS AND NEW FUNDS
* UNDERWRITING COMMITMENTS THUS REPRESENT 52.2% OF GROSS AMOUNT OF OFFER
* RECEIVED SUPPORT FROM ITS HISTORICAL INVESTORS WHO COMMITTED TO PLACING SUBSCRIPTIONS IN CASH AT ANY PRICE FOR TOTAL AMOUNT OF EUR 5.4 MILLION
* RECEIVED COMMITMENTS FROM FINANCIÈRE ARBEVEL AND ALTO INVEST WHO ARE TO PLACE SUBSCRIPTION ORDERS FOR TOTAL AMOUNT OF € 5.5 MILLION
* IN TOTAL COMMITMENTS REPRESENT 52.2% OF CAPITAL INCREASE Source text: bit.ly/2yfGVlW Further company coverage: (Gdynia Newsroom)