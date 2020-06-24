Healthcare
June 24, 2020 / 4:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Theranexus Secures EUR 3.4 Million Loan Under French State Guarantee Scheme (PGE)

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Theranexus SA:

* THERANEXUS SECURES EUR 3.4 M LOAN UNDER THE FRENCH STATE GUARANTEE SCHEME (PGE) AND PROVIDES AN UPDATE ON ITS DEVELOPMENTS

* ABSENCE OF RESIDUAL SLEEPINESS IN MORE THAN 25% OF PATIENTS AFTER TREATMENT WITH THN102 PROMISES A HIGH LEVEL OF MEDICAL SERVICE RENDERED

* ACCORDING TO ESTIMATIONS BY CLARIVATE ANALYTICS, THN102 COULD ACHIEVE SALES IN EXCESS OF A BILLION DOLLARS WITH A TREATMENT PRICE OF MORE THAN 20,000 DOLLARS IN UNITED STATES AND 5,000 DOLLARS ON AVERAGE IN EUROPE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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