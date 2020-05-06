BRIEF-TherapeuticsMD Reports First Quarter 2020 Results

May 6 (Reuters) - TherapeuticsMD Inc:
* THERAPEUTICSMD ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.19 — REFINITIV IBES DATA
* CONTINUED TO EVALUATE ITS STRATEGY AND COMMERCIAL INFRASTRUCTURE AS IMPACT OF COVID-19 PERSISTED
* COVID-19 PANDEMIC HAD IMPACT ON ALL Q1 PRODUCT REVENUE WITH SALES FORCE BEING OUT OF FIELD FOR ABOUT 4 WEEKS OF Q1
* FULL COMMERCIAL LAUNCH OF ANNOVERA WAS PAUSED ON MARCH 1, 2020
* IN DISCUSSIONS WITH TPG SIXTH STREET PARTNERS TO DEFER SCHEDULED START OF QUARTERLY REVENUE COVENANTS DUE TO COVID-19
* THERAPEUTICSMD - Q1 NET REVENUE FOR IMVEXXY AND BIJUVA GREATLY AFFECTED BY CO-PAY ASSISTANCE PROGRAMS Source text for Eikon: Further company coverage: