Healthcare
July 1, 2020 / 11:16 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Therapix Biosciences Receives Notice Of Delisting And Injunction From Israeli Court

1 Min Read

July 1 (Reuters) - Therapix Biosciences Ltd:

* THERAPIX BIOSCIENCES RECEIVES NOTICE OF DELISTING AND INJUNCTION FROM ISRAELI COURT

* THERAPIX BIOSCIENCES LTD - RECEIPT OF NOTICE OF DELISTING AND INJUNCTION FROM ISRAELI COURT

* THERAPIX BIOSCIENCES LTD - MAY REQUEST NASDAQ LISTING AND HEARING REVIEW COUNCIL REVIEW PANEL’S DECISION WITHIN 15 DAYS FROM DATE OF NOTICE

* THERAPIX BIOSCIENCES LTD - CLOSING OF PREVIOUSLY ANNOUNCED $2.6 MILLION PRIVATE PLACEMENT WILL NOT TAKE PLACE ON JULY 1 Source text for Eikon: Further company coverage:

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