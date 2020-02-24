Healthcare
February 24, 2020 / 9:28 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Theravance Biopharma Posts Quarterly Loss Per Share Of $1.17

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - Theravance Biopharma Inc:

* THERAVANCE BIOPHARMA, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* COMPANY EXPECTS FULL-YEAR 2020 OPERATING LOSS, EXCLUDING SHARE-BASED COMPENSATION, OF $205 MILLION TO $225 MILLION

* REVENUE FOR Q4 OF 2019 WAS $29.5 MILLION VERSUS $15.7 MILLION

* QTRLY LOSS PER SHARE $1.17

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.13 — REFINITIV IBES DATA

* Q4 REVENUE VIEW $16.8 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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