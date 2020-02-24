BRIEF-Theravance Biopharma Posts Quarterly Loss Per Share Of $1.17

Feb 24 (Reuters) - Theravance Biopharma Inc:
* THERAVANCE BIOPHARMA, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE
* COMPANY EXPECTS FULL-YEAR 2020 OPERATING LOSS, EXCLUDING SHARE-BASED COMPENSATION, OF $205 MILLION TO $225 MILLION
* REVENUE FOR Q4 OF 2019 WAS $29.5 MILLION VERSUS $15.7 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.13 — REFINITIV IBES DATA
* Q4 REVENUE VIEW $16.8 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: