Healthcare
February 12, 2020 / 5:30 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Thermador Groupe To Measure Coronavirus Impact At End-H1 2020

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Thermador Groupe SA:

* CORONAVIRUS AND THERMADOR GROUPE

* OUR TEAM BASED IN SHANGHAI HAVE SO FAR NOT YET RETURNED TO WORK

* WE FEEL THAT OUR STOCK LEVELS ARE GENERALLY BIGGER THAN THOSE OF OUR COMPETITORS

* IT IS VERY DIFFICULT TO MEASURE OPERATING LOSSES LINKED TO THESE EVENTS, WE WILL BE DOING THIS CALCULATION MORE PRECISELY AT THE END OF THE FIRST HALF OF 2020

* EXCELLENT RELATIONS WITH OUR CHINESE PARTNERS FOR MANY YEARS SHOULD ALLOW US TO BE TREATED AS A PRIORITY FOR DELIVERIES Source text: bit.ly/2SiZM9z Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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