Healthcare
June 11, 2020 / 9:05 PM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Thermo Fisher Entered Term Loan Credit Agreement

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June 11 (Reuters) - Thermo Fisher Scientific Inc:

* THERMO FISHER - ON JUNE 5, ENTERED TERM LOAN CREDIT AGREEMENT REPLACING EUR3.0 BILLION BRIDGE LOAN FACILITY WITH EUR3.0 BILLION SENIOR UNSECURED 1-YEAR TERM FACILITY

* THERMO FISHER - ON JUNE 5, ENTERED AGREEMENT TO AMEND, EXTEND TERMS OF EXISTING $2.5 BILLION SENIOR UNSECURED REVOLVING CREDIT AGREEMENT DATED JULY 1, 2016

* THERMO FISHER - AMEND & EXTEND AGREEMENT EXTENDS EXPIRATION DATE FOR COMMITMENTS & LOANS OF CONSENTING LENDERS TO JULY 1, 2022 Source text: bit.ly/2BYwRlA Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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