Healthcare
May 13, 2020 / 12:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Thermo Fisher Scientific Response To Covid-19 Expands To Include New Serology Test

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Thermo Fisher Scientific Inc:

* THERMO FISHER SCIENTIFIC RESPONSE TO COVID-19 EXPANDS TO INCLUDE NEW SEROLOGY TEST

* THERMO FISHER SCIENTIFIC - DEVELOPING TOTAL ANTIBODIES TEST IN COLLABORATION WITH WUXI DIAGNOSTICS AND MAYO CLINIC

* THERMO FISHER SCIENTIFIC - WILL SEEK U.S. FDA EMERGENCY USE AUTHORIZATION & INTERNATIONAL REGULATORY AUTHORIZATIONS FOR TEST OVER NEXT FEW WEEKS

* THERMO FISHER - WILL BEGIN MANUFACTURING THERMO SCIENTIFIC OMNIPATH COVID-19 TOTAL ANTIBODY ELISA TEST AT SITES IN U.S. & EUROPE IN NEXT FEW WEEKS Source text for Eikon: Further company coverage:

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