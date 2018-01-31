BRIEF-Thermo Fisher Scientific Sees FY 2018 Revenue Between $23.42 Bln To $23.72 Bln

Jan 31 (Reuters) - Thermo Fisher Scientific Inc:
* SEES FY 2018 REVENUE BETWEEN $23.42 BILLION TO $23.72 BILLION
* FY2018 REVENUE VIEW $23.00 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $10.63 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 ORGANIC REVENUE GROWTH BETWEEN 4 PERCENT AND 5 PERCENT: CONF CALL
* SAYS ASSUMING FOREIGN EXCHANGE IS A $300 MILLION REVENUE TAILWIND FOR 2018: CONF CALL
* SAYS EXPECTS ACQUISITIONS COMPLETED IN 2017 WILL CONTRIBUTE 7 PERCENT TO ITS REPORTED REVENUE GROWTH IN 2018: CONF CALL
* SAYS ASSUMING NET CAPITAL EXPENDITURES TO BE ABOUT $700 MILLION TO $730 MILLION FOR 2018: CONF CALL
* CEO SAYS WILL CONTINUE TO PAY ATTENTION TO THREAT TO ITS BUSINESS FROM AMAZON; SAYS FEELS GOOD ABOUT CO‘S COMPETITIVE POSITION Further company coverage: