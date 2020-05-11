Healthcare
May 11, 2020 / 12:46 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Thermo Fisher Scientific To Double Its Capacity Of Viral Vector Manufacturing

1 Min Read

Thermo Fisher Scientific Inc:

* THERMO FISHER SCIENTIFIC TO DOUBLE ITS CAPACITY OF VIRAL VECTOR MANUFACTURING

* THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - $180 MILLION PROJECT WILL MORE THAN DOUBLE CO’S COMMERCIAL VIRAL VECTOR CAPACITY

* THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - NEW PLAINVILLE, MASSACHUSETTS, SITE WILL ACCELERATE COMMERCIALIZATION OF CELL AND GENE THERAPIES

* THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - CONSTRUCTION OF NEW 290,000-SQUARE-FOOT FACILITY IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

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