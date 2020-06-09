BRIEF-Thermo Fisher To Co-Develop A Global Companion Diagnostic For Low-Grade Glioma With Agios Pharmaceuticals

June 9 (Reuters) - Thermo Fisher Scientific:
* THERMO FISHER SCIENTIFIC - TO CO-DEVELOP A GLOBAL COMPANION DIAGNOSTIC FOR LOW-GRADE GLIOMA WITH AGIOS PHARMACEUTICALS
* THERMO FISHER - AGREEMENT WITH AGIOS CALLS FOR IDENTIFYING IDH GENE MUTATIONS USING ONCOMINE PRECISION ASSAY AND ION TORRENT GENEXUS SYSTEM
* THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - WILL RETAIN RIGHTS TO COMMERCIALIZE TEST GLOBALLY UNDER DEAL WITH AGIOS
* THERMO FISHER SCIENTIFIC - WILL LEAD FILINGS TO SEEK CLEARANCE FROM APPROPRIATE REGULATORY AGENCIES UNDER DEAL WITH AGIOS PHARMACEUTICALS Source text for Eikon: Further company coverage: