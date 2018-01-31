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January 31, 2018 / 11:19 AM / in an hour

BRIEF-Thermo Fisher To Invest $50 Mln Due to Benefit Of Tax Reform Legislation In U.S.

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Thermo Fisher Scientific Inc:

* THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TO MAKE ADDITIONAL INVESTMENTS OF $50 MILLION AS RESULT OF BENEFIT OF FEDERAL TAX REFORM LEGISLATION IN U.S.

* THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - INVESTMENTS INCLUDE $34 MILLION FOR ONE-TIME BONUS OF $500 TO BE PAID TO ELIGIBLE NON-EXECUTIVE EMPLOYEES GLOBALLY

* THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - INVESTMENTS ALSO INCLUDE $16 MILLION TO ACCELERATE KEY BREAKTHROUGH RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMS, AND OTHER THINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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