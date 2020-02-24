Healthcare
February 24, 2020 / 5:43 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Third Point Urges Prudential To Separate U.S. And Asian Businesses

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - THIRD POINT:

* THIRD POINT SENDS LETTER TO PRUDENTIAL PLC HIGHLIGHTING OPPORTUNITY TO SEPARATE US AND ASIAN BUSINESSES

* THIRD POINT LLC SAYS HOLDS ABOUT 5% OF OUTSTANDING COMMON SHARES OF PRUDENTIAL PLC

* THIRD POINT SAYS PRUASIA AND JACKSON ARE STRONG FRANCHISES, BUT THEIR COMBINATION IN ONE ENTITY HAS “NO STRATEGIC RATIONALE”

* THIRD POINT SAYS BELIEVE THAT SPLITTING PRUASIA AND JACKSON CAN BE DONE EFFICIENTLY WITHOUT MATERIAL TAX OR OTHER COSTS

* THIRD POINT SAYS PRUDENTIAL BOARD SHOULD CONSIDER TO EQUIP PRUASIA WITH LOCAL LEADERSHIP AT MANAGEMENT & BOARD LEVELS

* THIRD POINT SAYS WE THINK A STANDALONE PRUASIA WOULD BE WORTH WELL IN EXCESS OF PRUDENTIAL PLC’S CURRENT MARKET CAPITALIZATION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below