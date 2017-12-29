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December 29, 2017 / 2:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Thor Explorations Announces Granting Of 4 New Licences In Nigeria

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Thor Explorations Ltd:

* THOR EXPLORATIONS LTD. ANNOUNCES THE GRANTING OF 4 NEW LICENCES IN NIGERIA AND NEW PRIVATE PLACEMENT

* THOR EXPLORATIONS LTD - CO TO ISSUE UP TO 25 MILLION COMMON SHARES AT $0.17 PER COMMON SHARE IN NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT

* THOR - TO USE PROCEEDS FOR SEGILOLA GOLD PROJECT, CONTINUE ACTIVITIES ON SEGILOLA MINING, EXPLORATION LICENSES, FURTHER DRILLING AT MAKOSA PROSPECT

* THOR - TO ALSO USE PROCEEDS FOR PRELIMINARY EXPLORATION ON NEW LICENSES IN NIGERIA Source text for Eikon: Further company coverage:

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