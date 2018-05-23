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May 23, 2018 / 11:27 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Three Arch's Shares Of AcelRx Stock Acquired In Transaction Led By Leerink Revelation Partners And Industry Ventures

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - AcelRx Pharmaceuticals Inc:

* THREE ARCH’S SHARES OF ACELRX COMMON STOCK ACQUIRED IN A PRIVATE TRANSACTION LED BY LEERINK REVELATION PARTNERS AND INDUSTRY VENTURES

* ACELRX PHARMACEUTICALS INC - NO CHANGES WERE MADE TO COMPOSITION OR SIZE OF ACELRX’S BOARD OF DIRECTORS

* ACELRX PHARMACEUTICALS - ALL OF CO’S SHARES OWNED BY THREE ARCH ACQUIRED BY INVESTORS LED BY LEERINK REVELATION PARTNERS, INDUSTRY VENTURES

* ACELRX PHARMACEUTICALS INC - REMAIN ON TRACK TO ACHIEVE REMAINING KEY MILESTONES THIS YEAR

* ACELRX PHARMACEUTICALS INC - THREE ARCH FUNDS IN DISSOLUTION PROCESS AND ARE EACH FINALIZING LIQUIDATION OF THEIR ENTIRE RESPECTIVE PORTFOLIOS

* ACELRX PHARMACEUTICALS INC - THREE ARCH FUNDS REMAINING ASSETS COMPRISED OF 9.4 MILLION SHARES IN AGGREGATE ACROSS ALL OF FUNDS Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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