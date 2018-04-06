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April 6, 2018 / 5:45 AM / in 17 hours

BRIEF-Thrombogenics Announces Positive Preclinical Data On THR-149

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - THROMBOGENICS NV:

* ANNOUNCES THAT POSITIVE PRECLINICAL DATA ON PLASMA KALLIKREIN (PKAL) INHIBITORS IN DIABETIC MACULAR EDEMA (DME) HAVE BEEN PUBLISHED IN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY

* POSITIVE OUTCOMES OF PKAL INHIBITORS ON TISSUE EDEMA SUPPORTS THEIR DEVELOPMENT AS POSSIBLE TREATMENTS FOR DME AND DR VIA A VEGF-INDEPENDENT MECHANISM

* PRECLINICAL STUDY CONFIRMED THAT BICYCLIC PEPTIDES HAVE NANOMOLAR TO PICOMOLAR POTENCIES, ARE STABLE IN BIOLOGICAL MATRICES AND REPORTED PROLONGED RETENTION IN EYE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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