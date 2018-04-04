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April 4, 2018 / 5:36 AM / Updated a day ago

BRIEF-Thrombogenics Reports Initial Data From THR-317 Clinical Study

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - THROMBOGENICS NV:

* CLINICAL TRIAL IS TARGETED TO BE INITIATED IN Q2 2018

* ‍STUDY ENROLLED A TOTAL OF 49 PATIENTS, INCLUDED ANTI-VEGF NAÏVE PATIENTS AND AS SUB-OPTIMAL ANTI-VEGF RESPONDERS​

* ‍THR-317 WAS SAFE AND WELL TOLERATED​

* ‍NO DOSE-LIMITING TOXICITIES OR RELEVANT SAFETY EVENTS WERE REPORTED AT ANY DOSE LEVEL​

* ‍DATA SUPPORT INITIATION OF A NEXT STUDY EVALUATING THR-317 IN COMBINATION WITH AN ANTI- VEGF​

* ‍30% ANTI-VEGF TREATMENT NAÏVE 8MG GROUP SUBJECTS SHOWED A > OR EQUAL TO 15 LETTER GAIN FROM BASELINE

* 5.3% ANTI-VEGF TREATMENT NAÏVE 4MG GROUP SUBJECTS SHOWED A > OR EQUAL TO 15 LETTER GAIN FROM BASELINE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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