FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Consumer Goods and Retail
January 15, 2018 / 12:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Thule sees positive impact on effective tax rate from 2018 due to U.S tax reform

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Thule:

* IMPACT OF THE US TAX REFORM ON THULE GROUP

* SAYS ‍THULE GROUP ESTIMATES THAT US FEDERAL TAX RATE REDUCTION FROM 35% TO 21% WILL HAVE A POSITIVE IMPACT ON GROUP‘S EFFECTIVE TAX RATE PAID IN US FROM 2018 ONWARDS​

* SAYS ‍IN INTERIM REPORT AS OF 30 SEPTEMBER, THULE GROUP REPORTED DEFERRED TAX ASSETS OF APPROXIMATELY USD 40 MILLION IN UNITED STATES​

* SAYS ‍DUE TO REDUCTION OF FEDERAL TAX, VALUE OF GROUP‘S DEFERRED NET TAX ASSETS IS EXPECTED TO DECREASE BY APPROXIMATELY USD 14 MILLION

* THE WRITE-DOWN OF DEFERRED TAX ASSETS WILL BE REPORTED AS A TAX EXPENSE IN THE FOURTH QUARTER OF 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.