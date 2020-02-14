Healthcare
February 14, 2020 / 1:28 PM / a few seconds ago

BRIEF-Tian Chang Group Announces Impact Of Novel Coronavirus Epidemic On Business Operations

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Tian Chang Group Holdings Ltd:

* ANNOUNCES IMPACT OF NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATIONS

* FACTORIES LOCATED IN HUIZHOU OF GUANGDONG PROVINCE RESUMED PRODUCTION ON 13 FEB

* EXPECTED THAT HUIZHOU FACTORIES WILL EXPERIENCE DELAY IN RESUMING THEIR ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE

* EXPECTS THERE WILL BE LATE DELIVERY OF PRODUCTS IN COMING FEW MONTHS

* CERTAIN WORKERS UNABLE TO RETURN TO HUIZHOU FACTORIES AS PLANNED, TORESULT IN A TEMPORARY DROP IN PRODUCTION CAPACITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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