BRIEF-Tian Chang Group Announces Impact Of Novel Coronavirus Epidemic On Business Operations

Feb 14 (Reuters) - Tian Chang Group Holdings Ltd:
* ANNOUNCES IMPACT OF NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATIONS
* FACTORIES LOCATED IN HUIZHOU OF GUANGDONG PROVINCE RESUMED PRODUCTION ON 13 FEB
* EXPECTED THAT HUIZHOU FACTORIES WILL EXPERIENCE DELAY IN RESUMING THEIR ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE
* EXPECTS THERE WILL BE LATE DELIVERY OF PRODUCTS IN COMING FEW MONTHS
* CERTAIN WORKERS UNABLE TO RETURN TO HUIZHOU FACTORIES AS PLANNED, TORESULT IN A TEMPORARY DROP IN PRODUCTION CAPACITY Source text for Eikon: Further company coverage: