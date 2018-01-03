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January 3, 2018 / 1:50 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tian Shan Development Holding Announces Formation Of JV

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Tian Shan Development Holding Ltd :

* TIAN SHAN DEVELOPMENT HOLDING LTD - ANNOUNCES FORMATION OF JOINT VENTURE FOR ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY OWNERSHIP

* TIAN SHAN DEVELOPMENT HOLDING LTD - JOINT VENTURE WILL BE OWNED AS TO 51% BY TIANSHAN WANCHUANG AND 49% BY HEBEI DAXI.

* TIAN SHAN DEVELOPMENT - ‍EXPECTS ITS MAXIMUM CAPITAL COMMITMENT TO JV ARRANGEMENT IS ABOUT RMB496.2 MILLION ,EXCLUDING CONTRIBUTION OF RMB5.1 MILLION TO JV

* TIAN SHAN DEVELOPMENT-‍ENTERS AGREEMENT WITH​ HEBEI DAXI; ESTABLISHES JV TO PARTICIPATE IN TENDER, AUCTION AND LISTING-FOR-SALE PROCESS TO ACQUIRE LAND Source text for Eikon: Further company coverage:

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