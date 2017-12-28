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December 28, 2017 / 2:11 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tian Shan Development Holding Says Unit To Form JV For Redevelopment Project

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Tian Shan Development Holding Ltd :

* UNIT ‍TIAN SHAN REAL ESTATE ENTERED AGREEMENT WITH HEBEI XINGRONG FOR IMPLEMENTATION OF REDEVELOPMENT PROJECT​

* EXPECTS CO‘S TOTAL CAPITAL COMMITMENT FOR REDEVELOPMENT PROJECT TO BE RMB219.3 MILLION, EXCLUDING CONTRIBUTION OF RMB4.5 MILLION TO JV

* WILL ESTABLISH JOINT VENTURE TO IMPLEMENT REDEVELOPMENT PROJECT

* REDEVELOPMENT PROJECT INVOLVES DEMOLITION WORKS AND CONSTRUCTION OF RESETTLEMENT PROPERTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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