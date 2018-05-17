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May 17, 2018 / 11:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tianqi Lithium Agrees To Purchase Nutrien's Sqm A Share Investment

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Nutrien Ltd:

* TIANQI LITHIUM AGREES TO PURCHASE NUTRIEN’S SQM A SHARE INVESTMENT

* NUTRIEN LTD - ANNOUNCED TRANSACTION REPRESENTS ENTIRETY OF NUTRIEN’S “A SHARES” AT A GROSS VALUATION OF APPROXIMATELY US$4.07 BILLION.

* NUTRIEN - CO, TIANQI LITHIUM SIGNED AGREEMENT, WHEREBY TIANQI LITHIUM AGREED TO PURCHASE 62,556,568 “A SHARES” OF SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE

* NUTRIEN LTD - STILL RETAINS OWNERSHIP OF 20,166,319 SQM “B SHARES” AND EXPECTS TO DIVEST THESE SHARES IN DUE COURSE

* NUTRIEN - SALE OF SQM HOLDINGS REQUIRED BY COMPETITION COMMISSION OF INDIA AND MINISTRY OF COMMERCE IN CHINA TO PROVIDE CLEARANCE FOR MERGER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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