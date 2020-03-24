BRIEF-Tianyun International Holdings Says Productions & Ops In PRC Gradually Resumed Since Late Feb

March 24 (Reuters) - Tianyun International Holdings Ltd :
* PRODUCTIONS AND OPERATIONS IN PRC HAVE GRADUALLY RESUMED SINCE LATE FEBRUARY 2020
* GROUP’S PRODUCTIONS AND OPERATIONS IN PRC WERE SUSPENDED IN LATE JAN BUT HAVE GRADUALLY RESUMED SINCE LATE FEB
* ANTICIPATES THERE MAY BE CERTAIN IMPACT ON ITS PRODUCTION CAPACITIES IN MAINLAND CHINA FOR Q1 OF 2020
* ANTICIPATES THERE MAY BE CERTAIN IMPACT ON ITS PRODUCTION CAPACITIES IN MAINLAND CHINA FOR Q1 OF 2020
* DUE TO COVID-19 NORMAL PRODUCTIONS AND OPERATIONS OF GROUP’S BUSINESSES GOODS WERE PARTIALLY AFFECTED IN FEBRUARY AND MARCH 2020
* EXPECTS ITS PRODUCTION FACILITIES IN MAINLAND CHINA WILL RESUME TO NORMAL PRODUCTION CAPACITY IN APRIL 2020
* DIRECTORS EXPECT THAT ADVERSE IMPACT BROUGHT BY COVID-19 OUTBREAK WILL BE TEMPORARY
* EXPECTS THERE WILL BE NO MATERIAL ADVERSE IMPACT ON SUSTAINABILITY OF GROUP’S BUSINESS IN LONG RUN Source text for Eikon: Further company coverage: