FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 22, 2018 / 11:18 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Tidewater Announces Definitive Agreement With TransAlta

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Transalta Corp:

* TIDEWATER ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT WITH TRANSALTA, QUARTERLY DIVIDEND, PROVIDES OPERATIONS UPDATE

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD - REITERATES GUIDANCE OF CURRENT RUN RATE ANNUALIZED EBITDA OF $80 MILLION

* TIDEWATER - CO, TRANSALTA AGREED IN DEVELOPMENT AGREEMENT TO NEGOTIATE IN GOOD FAITH, EXECUTE REMAINING DEFINITIVE AGREEMENTS OVER 2018 TIMEFRAME

* TIDEWATER - ENTERED 5-YEAR, 17.2 NET BCF VOL COMMITMENT WITH INVESTMENT GRADE COUNTERPARTY TO PROCESS RAW GAS VOL OF ABOUT 15 MMCF/D Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.