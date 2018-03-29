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March 29, 2018 / 11:21 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Tidewater Midstream and Infrastructure Says Throughput At BRC Will Be Reduced In Q2 Of 2018

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Tidewater Midstream And Infrastructure Ltd:

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD. ANNOUNCES YEAR END 2017 RESULTS AND OPERATIONAL UPDATE

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE - EXPECTS TO COMMENCE PLANNED MAINTENANCE AND TURNAROUND OPERATIONS IN APRIL 2018 AT BRC

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD - THROUGHPUT AT BRC WILL BE REDUCED IN Q2 OF 2018

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD - REMAINS FOCUSED ON DELIVERING ABOUT 20% ANNUALIZED EBITDA/SHARE GROWTH OVER NEXT 24 MONTHS

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE - QTRLY ADJUSTED EBITDA PER COMMON SHARE - BASIC $0.05 Source text for Eikon: Further company coverage:

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