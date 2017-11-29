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BRIEF-Tidewater says Co And a U.S. Shipyard It Was In Dispute With Entered Settlement Agreement - SEC Filing
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November 29, 2017 / 9:29 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Tidewater says Co And a U.S. Shipyard It Was In Dispute With Entered Settlement Agreement - SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Tidewater Inc:

* TIDEWATER - ‍ CO AND A U.S. SHIPYARD IT WAS IN DISPUTE WITH ENTERED SETTLEMENT AGREEMENT EFFECTIVE NOV 22, TO RESOLVE ALL DISPUTES RELATED TO VESSELS​

* TIDEWATER SAYS CO WILL RECEIVE A CREDIT OF $233,000 AGAINST CONTRACT PRICE DUE TO ACTUAL DEADWEIGHT BEING UNDER DEADWEIGHT GUARANTIES - SEC FILING

* TIDEWATER INC - FINAL INSTALLMENT FOR FIRST PSV IS $4.3 MILLION

* TIDEWATER INC - SECOND PSV IS EXPECTED TO BE DELIVERED ON OR BEFORE JUNE 2018. REMAINING INSTALLMENT PAYMENT FOR SECOND PSV, IN AGGREGATE, IS $4.9 MILLION

* TIDEWATER INC - COMPANY AGREED TO REIMBURSE SHIPYARD FOR CERTAIN COSTS AND EXPENSES OF THIRD PARTY VENDORS TO COMPLETE CONSTRUCTION

* TIDEWATER - ‍AS PART OF OVERALL SETTLEMENT, THE SHIPYARD PROVIDED CO WITH A $250,000 DRYDOCK CREDIT FOR ANY FUTURE DRYDOCKING SERVICES TO BE PROVIDED​ Source text: (bit.ly/2hZuoKq) Further company coverage:

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