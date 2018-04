April 26 (Reuters) - TIETO OYJ:

* TIETO’S INTERIM REPORT 1/2018 - STRONG START FOR 2018

* Q1 SALES EUR 406.3 MILLION (REUTERS POLL: EUR 402 MILLION)

* Q1 EBIT EX-ITEMS EUR 36.6 MILLION (REUTERS POLL: EUR 33.4 MILLION)

* FULL-YEAR OUTLOOK FOR 2018 UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)