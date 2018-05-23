BRIEF-Tiffany Reports Q1 EPS $1.14

May 23 (Reuters) - Tiffany & Co:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.83 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ON A CONSTANT-EXCHANGE-RATE BASIS, QTRLY WORLDWIDE NET SALES AND COMPARABLE SALES ROSE 11% AND 7%, RESPECTIVELY
* SEES NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES OF ABOUT $700 MILLION FOR 2018
* SEES NET EARNINGS INCREASING TO A RANGE OF $4.50 - $4.70 PER DILUTED EARNINGS PER SHARE FOR 2018
* SEES FISCAL 2018 WORLDWIDE NET SALES INCREASING BY HIGH-SINGLE-DIGIT PERCENT OVER PRIOR YEAR
* SEES MID-TO-HIGH-SINGLE-DIGIT COMPARABLE SALES GROWTH FOR 2018
* NET INVENTORIES AT APRIL 30, 2018 WERE 5% ABOVE PRIOR YEAR, WITH 2% OF THE INCREASE RESULTING FROM CURRENCY TRANSLATION Source text for Eikon: Further company coverage: