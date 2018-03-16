BRIEF-Tiffany Reports Qtrly Earnings Per Share $0.50

March 16 (Reuters) - Tiffany & Co:
* MANAGEMENT REITERATES AND ELABORATES ON FISCAL 2018 GUIDANCE
* NET INVENTORIES OF $2.3 BILLION AT JANUARY 31, 2018 WERE 4% ABOVE PRIOR YEAR
* SEES 2018 WORLDWIDE NET SALES INCREASING BY A MID-SINGLE-DIGIT PERCENTAGE
* EXCLUDING ALL CHARGES, QTRLY NET EARNINGS ROSE 15% TO $208 MILLION, OR $1.67 PER DILUTED SHARE
* SEES 2018 NET EARNINGS INCREASING TO A RANGE OF $4.25 - $4.45 PER DILUTED SHARE
* ON A CONSTANT-EXCHANGE-RATE BASIS, QTRLY WORLDWIDE NET SALES ROSE 6% AND COMPARABLE STORE SALES WERE 1% ABOVE PRIOR YEAR
* SEES 2018 EARNINGS BEFORE INCOME TAXES EQUAL TO OR SLIGHTLY BELOW PRIOR YEAR
* NET EARNINGS IN 2017 INCLUDED CHARGES RECORDED IN Q4 OF $1.17/DILUTED SHARE, RELATED TO ENACTMENT OF U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT
* INCREASING INVESTMENT NOW IN CERTAIN AREAS ARE EXPECTED TO HINDER PRE-TAX EARNINGS GROWTH IN NEAR-TERM
* SEES 2018 NET INVENTORIES INCREASING APPROXIMATELY IN LINE WITH SALES GROWTH
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.64, REVENUE VIEW $1.31 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TIFFANY - BELIEVE INCREASING INVESTMENT NOW IN TECHNOLOGY, MARKETING COMMUNICATIONS, VISUAL MERCHANDISING, DIGITAL AND STORE PRESENTATIONS NEEDED
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $4.37 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: