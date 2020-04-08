Healthcare
April 8, 2020 / 9:32 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tiger Brands Says Board Will Consider Appropriateness And/Or Quantum Of Any Interim Dividend

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Tiger Brands Ltd:

* IMPACT OF COVID-19 AND OTHER MATTERS

* BOARD WILL CONSIDER APPROPRIATENESS AND/OR QUANTUM OF ANY INTERIM DIVIDEND DECLARATION FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED 31 MARCH 2020

* ADDITIONAL COSTS BEING INCURRED ON INCENTIVES & STAFF TRANSPORT ARRANGEMENT, ESTIMATED TO BE ABOUT R60M FOR PERIOD OF LOCKDOWN

* WILL CONSIDER APPROPRIATENESS AND/OR QUANTUM OF ANY INTERIM DIVIDEND DECLARATION FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED 31 MARCH

* LEGAL DISPUTE WITH FORMER DISTRIBUTOR OF COMPANY IN NIGERIA REMAINS PENDING Source text for Eikon: Further company coverage:

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