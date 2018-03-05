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Consumer Goods and Retail
March 5, 2018 / 6:55 AM / Updated 17 hours ago

BRIEF-‍Tiger Brands To Recall Identified Enterprise Products​

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Tiger Brands Ltd:

* ‍TIGER BRANDS TO RECALL IDENTIFIED ENTERPRISE PRODUCTS​

* SUSPENDED OPERATIONS AT BOTH ENTERPRISE MANUFACTURING FACILITIES (POLOKWANE AND GERMISTON) AND HAVE HALTED SUPPLY TO TRADE​

* ‍ENTERPRISE FOODS ISSUED WITH ORDER BY NATIONAL CONSUMER COMMISSION TO CONDUCT RECALL OF ENTERPRISE POLONY, ENTERPRISE FRANKFURTERS

* ‍ENTERPRISE FOODS ALSO ISSUED WITH ORDER BY NATIONAL CONSUMER COMMISSION TO CONDUCT A RECALL OF ENTERPRISE SMOKED RUSSIANS​

* ENGAGING DEPARTMENT OF HEALTH AND NATIONAL INSTITUTE OF COMMUNICABLE DISEASES ON FINDINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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