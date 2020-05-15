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May 15, 2020 / 5:35 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Tiger Global Management Dissolves Stake In Slack Technologies; Cuts in Spotify

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Tiger Global Management LLC:

* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC DISSOLVES SHARE STAKE IN SLACK TECHNOLOGIES INC - SEC FILING

* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC UPS SHARE STAKE IN MASTERCARD INC BY 16.4% TO 728,500 CLASS A SHARES

* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC CUTS SHARE STAKE IN SPOTIFY TECHNOLOGY S A BY 21.3% TO 2.7 MILLION SHARES

* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC UPS SHARE STAKE IN FACEBOOK INC BY 5.2% TO 8.8 MILLION CLASS A SHARES

* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF MARCH 31, 2020 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF DECEMBER 31, 2019 Source for the quarter ended December 31, 2019: bit.ly/2USy3hS Source for the quarter ended March 31, 2020: bit.ly/2zCYzTR

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