BRIEF-Tiger Global Management Dissolves Stake In Slack Technologies; Cuts in Spotify

May 15 (Reuters) - Tiger Global Management LLC:
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC DISSOLVES SHARE STAKE IN SLACK TECHNOLOGIES INC - SEC FILING
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC UPS SHARE STAKE IN MASTERCARD INC BY 16.4% TO 728,500 CLASS A SHARES
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC CUTS SHARE STAKE IN SPOTIFY TECHNOLOGY S A BY 21.3% TO 2.7 MILLION SHARES
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC UPS SHARE STAKE IN FACEBOOK INC BY 5.2% TO 8.8 MILLION CLASS A SHARES
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF MARCH 31, 2020 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF DECEMBER 31, 2019 Source for the quarter ended December 31, 2019: bit.ly/2USy3hS Source for the quarter ended March 31, 2020: bit.ly/2zCYzTR