BRIEF-Tiger Global Management Reports Stake In Iqiyi, Sea Ltd

May 16 (Reuters) - Tiger Global Management LLC:
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT REPORTS STAKE OF 1 MILLION SPONSORED ADS IN IQIYI INC
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC UPS SHARE STAKE IN NETFLIX INC BY 23.0 PERCENT TO 2.2 MILLION SHARES
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC REPORTS STAKE OF 2.3 MILLION ADRS IN SEA LTD
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF MARCH 31, 2018 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF DEC 31, 2017 Source For the quarter ended Mar 31, 2018: bit.ly/2GhSIRx Source For the quarter ended Dec 31, 2017: bit.ly/2EHnWEH