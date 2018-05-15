BRIEF-Tiger Global Management Ups Share Stake In Microsoft, Dissolves Share Stake In Comcast

May 15 (Reuters) - Tiger Global Management LLC:
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT UPS SHARE STAKE IN MICROSOFT CORP BY 37.8 PERCENT TO 13.2 MILLION SHARES - SEC FILING
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT UPS SHARE STAKE IN TRANSDIGM GROUP INC BY 44.1 PERCENT TO 2.8 MILLION SHARES - SEC FILING
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT TRIPLES SHARE STAKE IN SALESFORCE.COM INC TO 2.3 MILLION SHARES - SEC FILING
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT DISSOLVES SHARE STAKE IN COMCAST CORP
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF MARCH 31, 2018 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF DEC 31, 2017 Source For the quarter ended Mar 31, 2018: bit.ly/2GhSIRx Source For the quarter ended Dec 31, 2017: bit.ly/2EHnWEH