Healthcare
March 25, 2020 / 10:09 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Tilt Renewables Says Has Not Experienced Any Impact From Covid‐19 On Operational Asset Fleet, Generation Volume, Costs Or Revenue

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Tilt Renewables Ltd:

* HAS NOT EXPERIENCED ANY IMPACT ATTRIBUTABLE TO COVID‐19 PANDEMIC ON OPERATIONAL ASSET FLEET, GENERATION VOLUME, COSTS OR REVENUE

* CO CURRENTLY HAS TWO LARGE SCALE CONSTRUCTION PROJECTS IN PROGRESS REPRESENTING NEARLY A$1B OF TOTAL INVESTMENT

* CERTAIN ROUTINE MAINTENANCE ACTIVITIES MAY WHERE REQUIRED BE DEFERRED

* MINOR DELAYS TO MANUFACTURING OF TURBINE COMPONENTS FOR WWF OBSERVED DUE TO MANUFACTURING SHUTDOWN IN CHINA DURING FEB, MAR

* CONSTRUCTION ACTIVITIES AT WWF NOT CONSIDERED ESSENTIAL SERVICE AND THEREFORE ON‐SITE ACTIVITIES WILL CEASE FOR AT LEAST FOUR WEEKS

* CONFIDENT THERE IS SUFFICIENT CONTINGENCY IN PROJECT SCHEDULE AND BUDGET TO ENSURE SHUTDOWN WILL NOT MATERIALLY AFFECT WWF PROJECT

* OFFTAKE AGREEMENTS FOR DDWF AND WWF PROJECTS ARE NOT EXPECTED TO BE AFFECTED Source text for Eikon: Further company coverage:

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