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April 26, 2018 / 12:13 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Time Warner Inc Reports Q1 Adj. Earnings Per Share $2.28

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Time Warner Inc:

* TIME WARNER INC REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS

* QTRLY TURNER REVENUES INCREASED 8% TO $3.3 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.74, REVENUE VIEW $7.91 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY HOME BOX OFFICE REVENUES INCREASED 3% TO $1.6 BILLION

* QTRLY WARNER BROS REVENUES DECREASED 4% ($127 MILLION) TO $3.2 BILLION

* “ REMAIN ON TRACK TO MEET FINANCIAL GOALS WE LAID OUT AT BEGINNING OF YEAR”

* “HOME BOX OFFICE HAD ANOTHER STANDOUT QUARTER AND WE RECENTLY HAD MUCH-ANTICIPATED RETURN OF WESTWORLD”

* LOOK FORWARD TO RESOLUTION OF LEGAL CHALLENGE TO PENDING MERGER WITH AT&T Source text for Eikon: Further company coverage:

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