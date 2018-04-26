BRIEF-Time Warner Inc Reports Q1 Adj. Earnings Per Share $2.28

April 26 (Reuters) - Time Warner Inc:
* TIME WARNER INC REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.74, REVENUE VIEW $7.91 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY HOME BOX OFFICE REVENUES INCREASED 3% TO $1.6 BILLION
* QTRLY WARNER BROS REVENUES DECREASED 4% ($127 MILLION) TO $3.2 BILLION
* “ REMAIN ON TRACK TO MEET FINANCIAL GOALS WE LAID OUT AT BEGINNING OF YEAR”
* “HOME BOX OFFICE HAD ANOTHER STANDOUT QUARTER AND WE RECENTLY HAD MUCH-ANTICIPATED RETURN OF WESTWORLD”
* LOOK FORWARD TO RESOLUTION OF LEGAL CHALLENGE TO PENDING MERGER WITH AT&T Source text for Eikon: Further company coverage: