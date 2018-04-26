BRIEF-Timkensteel Reports Q1 Loss Per Share Of $0.04

April 26 (Reuters) - TimkenSteel Corp:
* TIMKENSTEEL ANNOUNCES FIRST-QUARTER 2018 RESULTS; EXPECTS CONTINUED IMPROVEMENT IN SECOND QUARTER
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 SHIPMENTS ARE EXPECTED TO BE BETWEEN 5 PERCENT AND 10 PERCENT HIGHER THAN FIRST-QUARTER 2018
* QTRLY SHIP TONS WERE APPROXIMATELY 300,000, AN INCREASE OF 7.1 PERCENT OVER Q1 OF 2017
* SEES Q2 NET INCOME IS PROJECTED TO BE BETWEEN $8 MILLION AND $18 MILLION
* Q2 SHIPMENTS ARE EXPECTED TO BE BETWEEN 5 PERCENT AND 10 PERCENT HIGHER THAN FIRST-QUARTER 2018 FROM IMPROVING END MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: