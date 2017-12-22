BRIEF-Tinc Jointly With DG Infra Yield ‍Invests In Network Of Specialized Care Facilities

Dec 22 (Reuters) - TINC COMM VA:
* INVESTS IN RÉSEAU EQSO, AN EXPANDING NETWORK OF SPECIALIZED CARE FACILITIES
* ACQUIRES JOINTLY WITH DG INFRA YIELD MAJORITY PARTICIPATION IN PORTFOLIO OF RESIDENTIAL CARE FACILITIES
* HAS OBTAINED A € 60 MILLION COMMITTED BANK FINANCING TO ENSURE THAT ALL FUNDING COMMITMENTS REMAIN COVERED
* TOTAL INVESTMENT AMOUNTS TO ABOUT 15% OF MOST RECENT PUBLISHED FAIR VALUE OF TINC INVESTMENT PORTFOLIO Source text: bit.ly/2DvQQEA Further company coverage: (Gdynia Newsroom)