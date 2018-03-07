BRIEF-Tinc NAV Per Share Of EUR 11.83 At End ‍H1

March 7 (Reuters) - TINC COMM VA:
* H1 NET PROFIT OVER REPORTING PERIOD AMOUNTS TO EUR 12.0 MILLION
* AT END H1 NET ASSET VALUE (NAV) AMOUNTS TO EUR 242.0 MILLION OR EUR 11.83 PER SHARE
* END-DEC. CASH POSITION OF TINC STANDS AT EUR 21.4 MILLION
* AT END H1 FAIR MARKET VALUE (FMV) OF PORTFOLIO GROWS TO EUR 217.6 MILLION, A 22.8 % INCREASE SINCE 30 JUNE 2017
* CONFIRMS ITS DIVIDEND POLICY AND PROJECTS DIVIDEND OF EUR 0.49 PER SHARE FOR CURRENT FINANCIAL YEAR
* TINC CURRENTLY ANALYSES ITS FUNDING OPTIONS WHICH MAY INCLUDE CAPITAL INCREASE
* OBJECTIVE IS TO GROW PORTFOLIO THROUGH NEW INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURE COMPANIES
* AIMS TO FURTHER DEVELOP ACTIVITIES IN GEOGRAPHICAL MARKETS WHERE IT IS ALREADY PRESENT Source text: bit.ly/2FgPCl8 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)