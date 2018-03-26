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March 26, 2018 / 3:46 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Tiso Blackstar Updates On Disposal Of 22.9 Pct Stake In Kagiso Tiso

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Tiso Blackstar Group Se:

* ‍UPDATE ON CONDITIONAL DISPOSAL OF 22.9% INTEREST IN KAGISO TISO HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED​

* ‍ALL PARTIES CONCERNED AGREED TO TERMINATE INITIAL SPA, PURSUE TRANSACTION WHICH WOULD REALISE VALUE FOR TISO BLACKSTAR

* ‍SPECIAL DIVIDEND OF ZAR40.0 MILLION WILL BE RECONSIDERED AS PART OF PHASE TWO OF REVISED KTH DISPOSAL​

* ‍FOLLOWING IMPLEMENTATION OF REVISED KTH DISPOSAL, TBH’S EFFECTIVE INTEREST WILL BE 20.01% OF ISSUED ORDINARY SHARES OF KTH​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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