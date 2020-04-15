Healthcare
April 15, 2020 / 8:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tissue Regenix Group Gets U.S. Govt-Backed Loan To To Tackle Coronavirus Crisis

1 Min Read

April 15 (Reuters) - Tissue Regenix Group PLC:

* TISSUE REGENIX GROUP - SECURED A U.S. GOVERNMENT BACKED LOAN TO ASSIST WITH POTENTIAL IMPACT OF ONGOING COVID-19 PANDEMIC

* TISSUE REGENIX - Q1 REVENUES AS AT 31 MARCH INCREASED BY 18% YEAR-ON-YEAR, CONFIRMING NO MATERIAL IMPACT ON SALES FOLLOWING CYBER SECURITY INCIDENT

* TISSUE REGENIX GROUP PLC - CASH POSITION OF £1.7M AS AT 31 MARCH 2020.

* TISSUE REGENIX GROUP PLC - BOARD CONTINUES TO BE ENCOURAGED BY DISCUSSIONS WITH POTENTIAL INVESTORS Source text for Eikon: Further company coverage:

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