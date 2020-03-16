Healthcare
March 16, 2020 / 1:56 PM / a few seconds ago

BRIEF-Titagarh Wagons Ltd -Temporarily Suspend Operations of Unit In Italy Due To Coronavirus

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Titagarh Wagons Ltd:

* TITAGARH WAGONS LTD -OWING TO OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) OPERATIONS OF UNIT AT TITAGARH FIREMA SPA, ITALY, AFFECTED

* TITAGARH WAGONS - CEO OF TFA, ITALY HAS BEEN AUTHORISED TO TEMPORARILY SUSPEND OPERATIONS, INITIALLY FOR A PERIOD OF 15 DAYS

* TITAGARH WAGONS LTD -OPERATIONS OF THE GROUP IN INDIA ARE PROCEEDING NORMALLY TILL DATE

* TITAGARH WAGONS LTD - IN VIEW OF FORCE MAJEURE CONDITIONS, FINANCIAL IMPACT IS NOT ASCERTAINABLE AT THIS STAGE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below