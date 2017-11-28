FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Titan Pharmaceuticals Says Co​ Entered Into A Binding Term Sheet With L. Molteni & C. Dei F.Lli Alitti Societ*I Esercizio
Sections
Featured
A turning point in Zimbabwe
Reuters Backstory
A turning point in Zimbabwe
Dance colleague identifies Putin's younger daughter
Exclusive
Russia
Dance colleague identifies Putin's younger daughter
Kaspersky CEO says he would leave if Russia asked him to spy
Cyber Risk
Kaspersky CEO says he would leave if Russia asked him to spy
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 28, 2017 / 9:33 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Titan Pharmaceuticals Says Co​ Entered Into A Binding Term Sheet With L. Molteni & C. Dei F.Lli Alitti Societ*I Esercizio

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Titan Pharmaceuticals Inc:

* TITAN PHARMACEUTICALS INC - ON NOV 27, CO​ ENTERED INTO A BINDING TERM SHEET WITH L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET*I ESERCIZIO - SEC FILING

* TITAN PHARMACEUTICALS-‍PURSUANT TO AGREEMENT, CO WILL GRANT MOLTENI AN EXCLUSIVE RIGHT AND LICENSE TO COMMERCIALIZE PROBUPHINE IN EUROPEAN UNION​

* TITAN PHARMACEUTICALS INC - ‍TITAN AND MOLTENI EXPECT TO ENTER INTO DEFINITIVE LICENSE AND DISTRIBUTION AGREEMENT DURING Q1 OF 2018​ Source text: [bit.ly/2AcvxbE] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.