Healthcare
February 19, 2020 / 9:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Tivity Health Announces Departure Of CEO Donato Tramuto

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Tivity Health Inc:

* TIVITY HEALTH ANNOUNCES DEPARTURE OF CEO DONATO J. TRAMUTO AND APPOINTS HEALTHCARE VETERAN AS INTERIM CEO

* TIVITY HEALTH INC - DIRECTOR BOB GRECZYN NAMED INTERIM CEO WHILE BOARD CONDUCTS COMPREHENSIVE SEARCH TO IDENTIFY NEXT CEO

* TIVITY HEALTH INC - CURRENT COO TOMMY LEWIS APPOINTED INTERIM PRESIDENT OF NUTRITION BUSINESS UNIT

* TIVITY HEALTH INC - DONATO J. TRAMUTO WILL DEPART AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND RESIGN FROM BOARD, EFFECTIVE IMMEDIATELY Source text for Eikon: Further company coverage:

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