Healthcare
May 6, 2020 / 8:49 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tivity Health Posts Quarterly Loss Per Share Of $4.08

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Tivity Health Inc:

* TIVITY HEALTH REPORTS FIRST-QUARTER 2020 RESULTS

* Q1 REVENUE $337.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $337.2 MILLION

* ANNOUNCES EXPLORATION OF STRATEGIC ALTERNATIVES FOR NUTRITION SEGMENT

* INITIATED COST REDUCTIONS INCLUDING FURLOUGH OF 13% OF WORKFORCE IN QUARTER

* REDUCTION OF BASE SALARIES FOR HIGHLY COMPENSATED EMPLOYEES FOR APPROXIMATELY FOUR MONTHS

* QTRLY ADJUSTED LOSS PER SHARE $0.12

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.47, REVENUE VIEW $326.0 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.15, REVENUE VIEW $1.25 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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