BRIEF-Tivity Health Posts Quarterly Loss Per Share Of $4.08

May 6 (Reuters) - Tivity Health Inc:
* TIVITY HEALTH REPORTS FIRST-QUARTER 2020 RESULTS
* Q1 REVENUE $337.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $337.2 MILLION
* ANNOUNCES EXPLORATION OF STRATEGIC ALTERNATIVES FOR NUTRITION SEGMENT
* INITIATED COST REDUCTIONS INCLUDING FURLOUGH OF 13% OF WORKFORCE IN QUARTER
* REDUCTION OF BASE SALARIES FOR HIGHLY COMPENSATED EMPLOYEES FOR APPROXIMATELY FOUR MONTHS
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.47, REVENUE VIEW $326.0 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.15, REVENUE VIEW $1.25 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: