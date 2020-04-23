BRIEF-TJX Companies Inc Says CEO Ernie Herrman's FY 2020 Total Compensation Was $19.1 Mln

April 23 (Reuters) - TJX Companies Inc:
* TJX COMPANIES INC SAYS CEO ERNIE HERRMAN’S FY 2020 TOTAL COMPENSATION WAS $19.1 MILLION VERSUS $18.8 MILLION IN FY 2019 - SEC FILING
* TJX COMPANIES INC SAYS EXECUTIVE CHAIRMAN CAROL MEYROWITZ’S FY 2020 TOTAL COMPENSATION WAS $10.5 MILLION VERSUS $11.3 MILLION IN FY 2019
* TJX COMPANIES INC SAYS CFO SCOTT GOLDENBERG’S FY 2020 TOTAL COMPENSATION WAS $6.7 MILLION VERSUS $6.4 MILLION IN FY 2019
* TJX COMPANIES INC SAYS FOR FY 2020, CEO PAY RATIO WAS 1,590:1 Source text : (bit.ly/3axsV6E) Further company coverage: