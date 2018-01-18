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January 18, 2018 / 5:16 PM / in 2 hours

BRIEF-TMG Submits Stock Exchange Delisting Request To Euronext Amsterdam

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Telegraaf Media Groep Nv:

* SUBMITS STOCK EXCHANGE DELISTING REQUEST

* REQUEST TO EURONEXT AMSTERDAM TO TERMINATE LISTING AGREEMENT BETWEEN CO AND EURONEXT

* CEO: ‍EXIT FROM STOCK EXCHANGE WILL PROVIDE TMG WITH PEACE AND SCOPE TOCONCENTRATE FULLY ON IMPLEMENTING PLANS FOR FUTURE​

* MEDIAHUIS TO SHORTLY COMMENCE BUYOUT PROCEDURE TO ACQUIRE REMAINING SHARES IN TMG’S CAPITAL

* MEDIAHUIS TO ACQUIRE PRIORITY SHARES IN TMG’S CAPITAL FROM STICHTING BEHEER VAN PRIORITEITSAANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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