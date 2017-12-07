FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-TMT Investment enters jv to launch blockchain fund ​
Sections
Featured
Obamacare options dwindle for neediest patients
HEALTH
Obamacare options dwindle for neediest patients
Bitcoin to start futures trading, stoking Wild West worries
Future of money
Bitcoin to start futures trading, stoking Wild West worries
L.A. wildfire rages on
U.S.
L.A. wildfire rages on
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 7, 2017 / 7:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-TMT Investment enters jv to launch blockchain fund ​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - TMT INVESTMENTS Plc:

* ANNOUNCES JOINT VENTURE WITH A NUMBER OF BLOCKCHAIN INDUSTRY PARTICIPANTS TO LAUNCH A NEW FUND INVESTING IN BLOCKCHAIN-RELATED OPPORTUNITIES

* SAYS DETAILS OF TMT‘S PARTICIPATION IN THE FUND HAVE NOT BEEN FINALISED, BUT EXPECTS MEMBERS OF THE COMPANY‘S SENIOR TEAM TO JOIN BOARD OF DIRECTORS OF THE FUND‘S MANAGEMENT COMPANY

* FUNDED IN 2010, TMT INVESTS IN TECHNOLOGY WITH ASSETS OF US$58 MLN. IT IS TRADED ON THE AIM MARKET OF LSE ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Clara Denina)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.